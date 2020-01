Zidane dà il via libera a Mariano Diaz. Il no di Kalinic blocca l’accordo

Zinedine Zidane spinge Mariano Diaz verso la Roma, aprendo alla cessione. Ieri il tecnico del Real Madrid in conferenza stampa ha soffermato la sua attenzione verso quei giocatori che in rosa non hanno minutaggio. Diaz ha infatti collezionato una sola convocazione stagionale, era il 19 ottobre, Mallorca-Real Madrid, e il giocatore non entrò neanche in campo. Il dominicano venne già offerto ai giallorossi in estate, con il giocatore contento del trasferimento, ma il tutto non si concretizzò. La situazione attuale è il nodo Kalinic, il Real per Diaz chiede sei milioni per il prestito, la Roma non si muove, ma in caso di cessione del croato, tutto potrebbe riaprirsi. Intanto proprio l’attaccante ex Fiorentina, Milan e Atletico Madrid ha rifiutato nei scorsi giorni, Genoa ed Hellas. Ieri il ds Gianluca Petrachi è intervenuto a tal proposito, ribadendo che Kalinic è un calciatore che si sta ritrovando in cerca di dare soddisfazioni importanti per il girone di ritorno. Il ds parla anche della situazione Bruno Peres, affermando che il brasiliano avrà una chance, ma il suo comportamento è sotto osservazione, uno sbaglio ed è fuori. Lo riporta Il Corriere dello Sport.