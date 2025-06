Nel mondo del calcio, spesso le decisioni non sono solo tecniche ma profondamente personali. Lo sa bene Walter Zenga, ex portiere della Nazionale e oggi dirigente del Siracusa, che ha detto la sua su Claudio Ranieri e sul recente dibattito che lo ha visto al centro tra una possibile esperienza in Nazionale e un ritorno alla Roma.

Durante un intervento alla Milano Football Week, organizzata da La Gazzetta dello Sport, Zenga ha commentato con grande rispetto la scelta dell’allenatore romano: “Quello che ha fatto lo ha fatto con amore e passione. Lì le cose vengono meglio. Alla fine dei conti è un lavoro. Credo che la sua decisione di continuare sia una diretta conseguenza di questo. Il doppio ruolo sarebbe stato difficile”.

Zenga ha poi risposto a una domanda sulla panchina della Nazionale, attualmente in fase di valutazione: “Gattuso ha un curriculum internazionale. Bisogna farsi trovare al posto giusto e al momento giusto. E Rino ora ha questo dalla sua parte”. Parole che sottolineano quanto, anche ai massimi livelli, le scelte siano sempre un equilibrio tra competenza, tempismo e passione.