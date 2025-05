Aneddoti e risate dal passato giallorosso. In un video condiviso sui social dal World Legend Padel Tour con Sofia Oranges, Vincent Candela e Francesco Totti si sono lasciati andare a un divertente scambio di ricordi. Interrogato sul rapporto con l’ex capitano, Candela ha ricordato con un sorriso come la loro intesa, sia in campo che fuori, a volte facesse “arrabbiare” gli allenatori:

“Abbiamo fatto arrabbiare Zeman. Zeman non voleva più che giocassimo insieme, perché ci facevamo i passaggi tra di noi… Capello non voleva più che giocavamo a calcio-tennis la sera, perché a noi piaceva. Abbiamo fatto un po’ arrabbiare tutti”.

Spiega il motivo Candela:

“Quando si parla la stessa lingua giustamente ci si diverte, sia in campo che fuori”.

In un’epoca sportiva in cui, come ha aggiunto Totti, “c’erano meno pensieri… più divertimento”.