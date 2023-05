Zeman: “La Roma sta meglio rispetto a quanto fa vedere in campo. La Juve pagherà per quanto fatto”

L’ex allenatore della Roma Zdenek Zeman, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tio.ch. Il boemo ha parlato del periodo dei giallorossi ed ha affrontato il caso plusvalenze della Juventus. Queste le sue parole:

Sulla Roma.

“Come risultati sta meglio rispetto a quanto fa vedere sul campo. Mourinho è seduto, è la squadra che non gioca un calcio attrattivo. Forse però l’allenatore non ha gli elementi giusti per l’impostazione che vuole dare alla sua squadra”.

Sulla Juventus.

“Purtroppo solo in Italia succedono queste cose, siamo abituati. Ora bisognerà attendere l’esito del processo e le decisioni della Federazione italiana e dell’UEFA. La Juve ha diversi problemi su più livelli, fra i quali la manovra degli stipendi. Secondo me alla fine pagherà per quanto fatto”