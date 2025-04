Un traguardo importante per un giocatore che, in silenzio e con grande professionalità, ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più solido nella rosa romanista. Zeki Celik ha infatti toccato quota 100 presenze con la maglia della Roma, traguardo raggiunto in una delle partite più sentite dell’anno: il derby contro la Lazio. Una serata speciale per il difensore turco, che ha disputato tutti i 90 minuti offrendo una prestazione solida nel terzetto difensivo schierato da Claudio Ranieri.

A darne notizia è il club stesso attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito: “Il difensore turco, arrivato nella Capitale nell’estate del 2022 dal Lille, entra così nel club dei giallorossi con tre cifre di partite giocate.” Celik, che veste la maglia numero 19, diventa così anche il calciatore turco con più presenze nella storia della Roma, superando Cengiz Ünder (88).

Le sue 100 apparizioni sono così suddivise: 66 in Serie A, 29 in Europa League e 5 in Coppa Italia. Ha vissuto anche momenti significativi, come la finale europea contro il Siviglia nel 2023, e in questa stagione, la migliore finora a livello personale, ha già collezionato 37 presenze e segnato il suo primo gol in giallorosso, nella trasferta di Porto. Il suo esordio risale al 22 agosto 2022 contro la Cremonese. Da lì, 965 giorni di crescita e fedeltà alla maglia.