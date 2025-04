In un momento di relativa calma prima della tempesta calcistica che attende la Roma, Zeki Çelik si è concesso un po’ di relax tra le bellezze della Capitale. Un modo per ricaricare le energie prima del rush finale, in cui ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Il terzino turco ha condiviso sui propri profili social una foto che lo ritrae sorridente per le vie di Roma, accompagnata dalla didascalia: “Godendomi un po’ di tempo libero in questa bellissima città”. Un messaggio semplice ma che racconta molto dell’attuale stato d’animo del giocatore, sempre più protagonista sotto la guida di Claudio Ranieri.

Dall’arrivo del tecnico romano, infatti, Çelik ha scalato rapidamente le gerarchie, diventando un punto fermo della retroguardia giallorossa. Ora, dopo questa breve pausa, si torna subito al lavoro: all’orizzonte ci sono sfide decisive per la stagione contro Verona, Inter, Atalanta, Milan, Fiorentina e Torino. Partite che diranno molto sulle ambizioni europee della Roma.