Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervistato a Centro Suono Sport 101.5, ha parlato dello Special One e del possibile incontro con il Presidente, Dan Friedkin. Ecco le sue dichiarazioni:

Si sono incontrati Mourinho e i Friedkin?

“Sicuramente si sono visti, non so cosa si sono detti ma non penso che si sia parlato ancora di rinnovo”.

Ha sentito Mourinho di recente?

“Non posso dirlo”.

La tournée saltata in Corea?

“Che è saltata ce l’ha detto una fonte Inter. Dovevano andare anche loro in Corea ed effettivamente non hanno ricevuto il pagamento, quindi a oggi sembra saltata anche la tournée della Roma. A Mourinho di sicuro non dispiace”.

La lettera di Mou alla Uefa?

“La lettera è stata una reazione politica molto forte e non penso che sarà l’unica. Dire ‘fucking disgrace’ non è un’aggressione, lui paga sicuramente questo atteggiamento della panchina della Roma molto muscolare, ma da qui a quattro giornate… È stato il capro espiatorio di una organizzazione che fa porcate come quelle di ieri sera. Giocava Tonali, Carnesecchi, Thuram, un torneo importantissimo per le Olimpiadi. E mandano questi arbitri. L’Uefa fa disastri, è imbarazzante”.



Oliver e Taylor designati per le partite europee della Roma?

“Sapendo che ci sono arbitri inglesi che hanno precedenti con Mourinho li hanno designati. Noi magari siamo maliziosi, ma non puoi darmi tutti questi elementi e permettermi di pensare certe cose. Ok la sportività, ma c’è un punto in cui questa va a farsi friggere. Anche la ripetizione del rigore, ma quando capita? Non esiste al mondo”.

Boniek in società?

“Lui e Mourinho sono assolutamente compatibili. Zibi è l’uomo giusto, ha grande esperienza internazionale, è in rapporti con Ceferin, è stato presidente della federcalcio polacca, conosce il mondo arbitrale, conosce il mercato, vive a Roma ed è romanista. Manca una figura così alla Roma, poi non so se a Friedkin interessa. A me hanno parlato benissimo di Lina Souloukou, ma vanno gestiti i rapporti politici con l’Uefa e poi non può metterci sempre la faccia Mourinho”.