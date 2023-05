Zazzaroni: “Mourinho andrà via dalla Roma. Sono successe cose, la società ha dimostrato di avere poca voglia di lottare per lui”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato ai microfoni di Radio Deejay del futuro di Mourinho. Ecco le sue parole: “Andrà via dalla Roma, è ufficiale. Oggi spero che lo stadio gli tributi un grande saluto e che lo faccia commuovere. Sono successe cose, la società ha dimostrato di avere poca voglia di lottare per lui. I Friedkin non parlano, se emerge qualcosa vuol dire che siamo messi male: se qualcuno della società dice che i Friedkin non gradiscono Mourinho vuol dire che è gente pericolosa”.