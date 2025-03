In casa Roma si continua a lavorare in vista della prossima stagione, con l’attenzione rivolta non solo alla squadra ma anche alla struttura dirigenziale. La ricerca di un nuovo allenatore è uno dei temi più caldi, ma prima i Friedkin vogliono definire il nuovo assetto societario.

Come riportato da TeleRadioStereo, il giornalista Ivan Zazzaroni ha rivelato che Gian Piero Gasperini sarebbe in cima alla lista dei desideri della Roma, anche se la priorità della proprietà resta quella di trovare un CEO, che potrebbe arrivare a luglio. “Se Friedkin trova il CEO, le cose potranno maturare”, ha spiegato Zazzaroni, dando un 51% di possibilità all’arrivo del tecnico dell’Atalanta. Sulle alternative, invece, non ci sono certezze: “La Roma deve prendere un allenatore di alto livello, non fare esperimenti”.

In merito a Massimiliano Allegri, Zazzaroni ha aggiunto: “Oggi le condizioni ci sarebbero, da luglio potrebbe costruire la squadra da zero”. Sul fronte dirigenziale, invece, si era parlato di Alessandro Antonello, ma per il momento i Friedkin non hanno ancora preso una decisione definitiva.