CORRIERE DELLA SERA (Ugo Trani) – Stasera chiude la sessione invernale del mercato e la Roma, con lo sbarco in città di Zaragoza, che oggi svolgerà le visite mediche, è convinta di aver sistemato la rosa: entrano 4 giocatori offensivi, ne escono due. Almeno numericamente Gasperini è accontentato. Partiti Baldanzi e Bailey, c’è però attesa per i sostituti. Gasp, guardando a posizioni e caratteristiche, non ha più spazi liberi nel tridente, dove lavora di norma con sei giocatori, due per ruolo.

I centravanti sono tre: Malen, Ferguson e Vaz. Esterni alti a destra, due: i mancini Dybala e Soulé. A sinistra, tre: Pellegrini, Zaragoza e Venturino, piede preferito del trio il destro. Come dell’indisponibile El Shaarawy, opzione di scorta. Nonostante i 19 marcatori diversi (coppe comprese), ribaltone dunque in attacco. E mirato. Gasperini da quest’estate avrebbe voluto sistemare il lato sinistro. Di ruolo ha solo Zaragoza (unico di gamba per partire in verticale). In teoria pure Venturino, ma ha sempre giocato a destra. Pellegrini è adattato: l’allenatore lo vede centrocampista.

Guardando al futuro, pure se sarà riscattato Zaragoza, l’attacco andrà ancora aggiornato. Massara a Milano ha definito l’acquisto dello spagnolo: 2 milioni per il prestito oneroso al Bayern (proprietario del cartellino), obbligo a 13. ma condizionato (qualificazione in Champions e 70% di presenze da 45 minuti). Più bonus al Celta Vigo che lo ha liberato in anticipo. La Fiorentina, intanto, offre sempre Fortini, ma la Roma (per ora) conferma Tsimikas.