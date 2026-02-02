CORRIERE DELLA SERA (Ugo Trani) – Stasera chiude la sessione invernale del mercato e la Roma, con lo sbarco in città di Zaragoza, che oggi svolgerà le visite mediche, è convinta di aver sistemato la rosa: entrano 4 giocatori offensivi, ne escono due. Almeno numericamente Gasperini è accontentato. Partiti Baldanzi e Bailey, c’è però attesa per i sostituti. Gasp, guardando a posizioni e caratteristiche, non ha più spazi liberi nel tridente, dove lavora di norma con sei giocatori, due per ruolo.

I centravanti sono tre: Malen, Ferguson e Vaz. Esterni alti a destra, due: i mancini Dybala e Soulé. A sinistra, tre: Pellegrini, Zaragoza e Venturino, piede preferito del trio il destro. Come dell’indisponibile El Shaarawy, opzione di scorta. Nonostante i 19 marcatori diversi (coppe comprese), ribaltone dunque in attacco. E mirato. Gasperini da quest’estate avrebbe voluto sistemare il lato sinistro. Di ruolo ha solo Zaragoza (unico di gamba per partire in verticale). In teoria pure Venturino, ma ha sempre giocato a destra. Pellegrini è adattato: l’allenatore lo vede centrocampista.

Guardando al futuro, pure se sarà riscattato Zaragoza, l’attacco andrà ancora aggiornato. Massara a Milano ha definito l’acquisto dello spagnolo: 2 milioni per il prestito oneroso al Bayern (proprietario del cartellino), obbligo a 13. ma condizionato (qualificazione in Champions e 70% di presenze da 45 minuti). Più bonus al Celta Vigo che lo ha liberato in anticipo. La Fiorentina, intanto, offre sempre Fortini, ma la Roma (per ora) conferma Tsimikas.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE