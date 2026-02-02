Zaragoza è a Roma: domani visite mediche e firma

Il mercato della Roma entra nel vivo anche nelle ore notturne, con un’operazione che rafforza le corsie offensive e aggiunge qualità al reparto avanzato. Un innesto atteso, che va a colmare una richiesta precisa dello staff tecnico giallorosso in vista della nuova stagione.

Come si evince dal video pubblicato da Fabrizio Romano, Bryan Zaragoza è arrivato a Roma nella notte, atterrando intorno all’1:00 all’aeroporto di Fiumicino con un volo privato proveniente da Santiago de Compostela. L’esterno spagnolo sosterrà nelle prossime ore le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al club giallorosso.

Il classe 2001 arriva dal Bayern Monaco con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto che può diventare obbligo a 13 milioni al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la qualificazione in Champions League e un numero minimo di presenze. Reduce dall’esperienza in prestito al Celta Vigo, Zaragoza ha collezionato 26 presenze stagionali tra Liga ed Europa League, mettendo a referto 2 gol e 4 assist. Gasperini si assicura così un esterno sinistro di piede destro, rapido e abile nel dribbling, chiamato ora a crescere soprattutto in fase realizzativa.

https://x.com/fabrizioromano/status/2018118225838383450?s=46