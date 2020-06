Vai Zappacosta, subito in campo

Corriere dello Sport (R. Maida) – Zappacosta subito. E’ un’ipotesi concreta sulla quale Fonseca sta lavorando, ricevendo ottimi segnali dal terzino destro che sembrerebbe pienamente recuperato dall’infortunio al crociato rimediato ormai otto mesi fa a inizio stagione. E cosi con la Sampdoria potrebbe essere l’ora del suo secondo debutto in giallorosso. Qualora l’ex Torino convinca tutti con le prestazioni in campo, ovviamente il club giallorosso si muoverebbe per chiedere il rinnovo del prestito al Chelsea (a cui Baldini per correttezza ha già comunicato la volontà di contrattualizzare Pedro).