Zapata: “Sto bene fisicamente. Bella partita contro una grande squadra come la Roma”

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, è stato intervistato nel post partita contro la Roma. Queste le sue parole a Dazn:

Crescita individuale, stai migliorando tanti aspetti anche fisici a che punto sei?

“Sto bene, sono bello grosso è questione di continuità. Una grande partita contro una grande squadra come la Roma, ognuno di noi ha cercato di dare il meglio per questo abbiamo vinto”.

Centroavanti potente e forte, bellissimo assist. Dovresti riceverne qualcuno no?

“Sicuramente arriverà. Mettere in condizioni il compagno di fare gol è un piacere. Siamo stati per anni il miglior attacco della Serie A proprio perché far segnare i compagni è un piacere”.

Sei il migliore in campo.

“Grazie, i complimenti mi fanno piacere”.