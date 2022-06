Zaniolo, un’altra fumata grigia. Ronaldo in quota Mourinho

Leggo (F. Balzani) – Milano, non da bere ma da scatenare trattative e sogni. Iniziamo dall’appuntamento più caldo. Quello che Pinto ha avuto con l’agente di Zaniolo. Un punto per trovare la quadra sul futuro del giocatore che ambisce a un contratto più ricco o a un altro club in grado di accontentarlo. La Roma rimane ferma sulle sue posizioni: se Zaniolo vuole 6 milioni allora vale 60 milioni. Quindi ok al rinnovo ma a cifre più decisamente più basse.

Nicolò riflette. È rimasto sedotto e abbandonato dalla Juve. In seconda fila c’è il Milan. Ieri Massara ha pranzato con Pinto e si è parlato anche di Nicolò che piace molto a Maldini. L’affare è al momento impraticabile mentre si apre la porta rossonera per Ibanez e Veretout. Se la situazione non cambia Zaniolo sarebbe costretto a restare a Roma.

Mourinho – tornato dalla Namibia – non vuole trascinare la questione ancora per molto anche perché in caso di cessione di Zaniolo la Roma dovrebbe sostituirlo. Con chi? Il sogno Cristiano Ronaldo nonostante le smentite ha contorni di forte realtà ma andrebbe coronato entro il 30 giugno. Ieri alcune agenzie di scommesse hanno chiuso la quota del suo passaggio alla Roma perché troppo bassa. Un segnale da non sottovalutare così come le voci di nuovi contatti con Mendes.