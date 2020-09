Zaniolo: “Tutto ok. Roma, ti amo”

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Si ricomincia. L’intervento per Zaniolo è perfettamente riuscito ed ora il giocatore rimarrà in Austria per una settimana, massimo 10 giorni, per iniziare il ciclo di rieducazione con le prime sedute di fisioterapia che svolgerà sotto il controllo dello staff del professor Fink. Per il ritorno in campo bisognerà aspettare 5-6 mesi. Il giocatore si è mostrato subito sorridente dopo l’intervento ed è pronto ad affrontare con entusiasmo il nuovo percorso riabilitativo. Gli sono arrivati tanti messaggi di auguri ai quali ha risposto: “Inizia il conto alla rovescia! Sono stati giorni difficili ma anche grazie a voi, alla fine, nemmeno più di tanto. Da ora conto alla rovescia per tornare a fare ciò che amo, cioè giocare con la maglia della Roma ed esultare insieme a voi. Sempre forza Roma, innamorato follemente di questa maglia!!!“.