Zaniolo tiene in ansia la Roma ma Fonseca rimane ottimista

Sembra un dettaglio, ma non lo è. Nicolò Zaniolo, atteso a Firenze per un evento legato a Pitti Uomo, è rimasto invece a Trigoria, per sottoporsi a terapie al ginocchio che, dopo una botta presa durante la sconfitta contro il Torino, si è un po’ gonfiato. È una corsa contro il tempo, perché è molto probabile che il numero 22 debba restare a riposo anche oggi, cercando il recupero proprio in prossimità del big match di domenica sera contro la Juventus. Ieri Fonseca a Firenze a predicato ottimismo: “Zaniolo? Penso che sarà in condizione di giocare contro la Juventus”. Sullo sfondo c’è l’ottimo momento di forma di Cristiano Ronaldo: “Cosa dirò in portoghese a Cristiano? Aspetterò la fine della partita e spero di vederlo arrabbiato” dice il tecnico. Battuta finale sul mercato: “Non ne voglio parlare. Siamo vigili, ma non posso dire di più”. Come dire: qualcosa serve. Lo riporta il quotidiano Corriere della Sera.