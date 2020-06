Zaniolo: “Due o tre settimane e poi torno”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ieri Zaniolo ha rilasciato delle dichiarazioni in una diretta Instagram con Spinazzola: “Quando tornerò in gruppo? Tu lo sai il percorso come è. Ancora due o tre settimane e torno con la squadra“.

Il terzino invece si è soffermato molto sulla ripresa del campionato: “Non vediamo l’ora. Sarà molto diverso senza l’apporto del pubblico ma non vediamo l’ora. Anche perché allenarsi senza l’obiettivo era difficile. Ora che lo vediamo è più semplice. Sarà semplice ma difficile. Vedere quello stadio vuoto non so come sarà. Vedremo…”