Zaniolo sorride: in quel gol c’è la fine del tunnel

Corriere dello Sport (G.Marota) – Come un guerriero che onora il campo di battaglia, giovedì sera Zaniolo si è inginocchiato, ha guardato il cielo e si è fatto travolgere dall’abbraccio dei compagni, mentre un popolo in festa gridava il suo nome dagli spalti. Sdraiato a terra come quei due maledetti infortuni, ma questa volta con un sorriso sil volto come emblema di felicità. Quell'”I’m back” postato dalla Roma ci sta proprio bene. E lo dimostra anche la chiamata in Nazionale. Ora Zaniolo pensa solo al futuro giallorosso-azzurro.

Durante l’estate ha cancellato le ferie allenandosi tre volte al giorno e di recente ha anche rinunciato ad un paio di giorni di riposo. Nella rinascita un ruolo fondamentale l’ha avuto il professor Fink. Rigidissimo nei controlli, il medico che ha messo più del solito a dare l’ok per il ritorno in campo. Ma questa attenzione ai dettagli ha tranquillizzato il calciatore. Oggi ha 4kg in più di massa magra e in quei 190cm c’è soltanto il 5% di grasso. Tutto il resto? Muscoli e fibre.