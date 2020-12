Zaniolo: “Sono felice con Madalina, mi assumo le mie responsabilità. Ho la testa sulle spalle, penso solo alla mia Roma” – FOTO

Nicolò Zaniolo risponde ai recenti rumours che lo hanno visto coinvolto per la sua nuova fiamma. Nelle scorse ore, infatti, erano circolate numerose critiche a proposito della sua nuova relazione con Madalina Ghenea, modella rumena idi 32 anni. Il talento giallorosso ha voluto chiarire la sua posizione attraverso il proprio account di Instagram. Queste le sue parole:

Leggi anche: La love story con Madalina è ora ufficiale

“Visti gli articoli di giornale che sono usciti ultimamente sulla mia vita privata, volevo chiarire una cosa, io personalmente non ho lasciato nessuna per nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato. Sono felice con lei, e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro, sono un ragazzo con la testa sulle spalle, in questo momento penso solo alla mia Roma, non vedo l’ora di tornare a giocare! Sto lavorando per tornare il più in forma possibile!”.