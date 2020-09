Zaniolo si rialza. Operazione okay: “Innamorato folle della Roma”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Il volto era sorridente e il peggio ormai è alle spalle. Zaniolo il periodo di down psicologico l’ha superato e da ieri anche di più. L’operazione al crociato è perfettamente riuscita e per i tempi di rientro ci sarà da lavorarci su e da capire come e quando accelerare. Il consiglio del professor Fink è quello di prendersi più tempo possibile, addirittura fino a 9 mesi per essere sicuri. A giugno c’è l’Europeo e Zaniolo vuole esserci. Dopo l’intervento ha acceso il telefono ed ha iniziato a vedere un fiume d’amore e il sorriso gli è subito tornato: “Inizia il conto alla rovescia! Un grosso abbraccio a tutti quelli che anche con un piccolo messaggio mi hanno scritto come stavo. Da ora conta alla rovescia per tornare a fare ciò che amo e cioè giocare con la maglia della Roma ed esultare insieme a voi. Sempre forza Roma, innmorato folle di questa maglia!!!“. Il dottore della Roma, Massimo Manara, è tornato ieri in città, mentre col giocatore è rimasto il fisioterapista Marco Esposito. Zaniolo resterà ad Innsbruck fino a venerdì prossimo poi vedrà se prolungare ancora qualche giorno. Nella Capitale verrà anche un fisioterapista di fiducia del professor Fink che lo seguirà. Lo stesso Fink ha sottolineato come anche nella NBA i tempi di recupero si siano ormai allungati dopo che ci si è resi conto che alcuni atleti vanno incontro a ricadute.