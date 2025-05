Prosegue il botta e risposta tra Nicolò Zaniolo e la Roma dopo i fatti avvenuti al termine della sfida tra le formazioni Primavera di Fiorentina e giallorossi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il fantasista viola ha respinto con decisione le accuse di comportamenti aggressivi nei confronti di due giovani romanisti, parlando di “ricostruzioni fantasiose” e “inesattezze”.

“Mi ero recato negli spogliatoi per salutare i miei ex compagni e fare i complimenti ai ragazzi della Fiorentina, ha spiegato, ma ho ricevuto un’accoglienza ostile e immotivata. Nessuna aggressione, né stato di alterazione, come qualcuno ha lasciato intendere”. Zaniolo ha poi ringraziato la Fiorentina per il sostegno, dicendosi fiducioso nell’operato degli organi competenti.