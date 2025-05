Il Messaggero (D. Aloisi) – Caos totale al Viola Park dopo la semifinale scudetto tra Roma e Fiorentina. I baby giallorossi escono sconfitti 2-1 e al triplice fischio si scatena il parapiglia in mezzo al campo. Prima volano parole grosse con i tifosi in tribuna, poi il protagonista in negativo della vicenda diventa Nicolò Zaniolo.

Secondo quanto riferito dal club giallorosso con un comunicato «il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera». Il classe 1999 avrebbe prima colpito Almaviva e pol Litti che si era introdotto per difendere il compagno di squadra. Zaniolo, però, ha negato tutto: «Al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro. Ad un certo punto però hanno iniziato ad insultarmi, quindi per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via». Un rapporto ormai ai minimi storici quello tra i giallorossi e Nicolò dopo l’addio nel 2023.