Zaniolo scalpita: pronto un piano per ridarlo a Fonseca a fine aprile

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – Manca poco al rientro, Zaniolo sta contando i giorni che lo separano dallo scendere di nuovo in campo in una partita ufficiale. Il talento della Roma si sente rigenerato, fisicamente sta anche meglio della scorsa stagione e in questi mesi di riabilitazione ha dato il massimo per farsi trovare pronto. La luce in fondo al tunnel è sempre più vicina, ma ha ancora due step da superare, che si traducono in quindici giorni di lavoro.

In questa settimana continuerà a lavorare individualmente tra campo e palestra, poi dalla prossima settimana si aggregherà alla Primavera, ma niente contrasti nei primi sette giorni. Dalla settimana successiva potrà tornare a pieno regime, ma con un punto interrogativo riguardo alle partite. Difficile che possa scendere in campo in una partita delicata come quella contro l’Atalanta il 17 aprile e la settimana successiva c’è il derby Primavera, una partita così sentita potrebbe essere rischiosa. Medici e preparatori stanno studiando un piano che gli possa permettere il rientro in prima squadra prima di maggio. Dal 19 aprile in poi ogni giorno potrebbe essere quello buono per vederlo di nuovo allenarsi con i compagni.