La notizia dell’esonero di Mourinho ha lasciato sconcertati tantissimi tifosi della Roma e non solo. Sui social, sui giornali e in tv non si parla di altro che dello Special One e della scelta di individuare De Rossi come suo successore. I primi saluti al portoghese sono arrivati da parte di Paulo Dybala: “Grazie mister! Grazie di tutto.. lavorare con te è stato un piacere enorme. Grazie dei tuoi consigli e ogni parola che mi hai dato. Auguro tutto il meglio a te e il tuo staff. Spero che ci rivedremo presto!”. Ma anche l’ex giallorosso Nicolò Zaniolo ha voluto salutare a suo modo Mourinho, e quale miglior modo se non quello di condividere uno scatto di quella magica notte del 25 maggio, quando la Roma vinse la Conference League.