Zaniolo ritorna a correre: “Manca sempre meno”

Il Tempo (F.Biafora) – Ad oltre quattro mesi dalla seconda operazione al crociato, Zaniolo ha superato un altro step del lungo percorso di rientro. “Tornato a fare ciò che amo! Manca sempre meno“, le sue parole su Instagram. Come previsto dal cronoprogramma del Professor Fink, Zaniolo potrà nuovamente tornare ad appoggiare la gamba per correre e ha il semaforo verde per forzare aumentando i carichi di lavoro. Il 17 dicembre era arrivato il via libera per correre sullo speciale tapis roulant senza gravità che lo ha accompagnato in questo mese di lavoro.

Leggi anche: Roma, Savorani in scadenza: in dubbio il rinnovo di contratto

Ora il ragazzo è alle prese con il Covid e non può ancora recarsi a Trigoria. Non appena tornerà negativo allora potrà calcare i campi. La tabella di marcia prevede per l’inizio di marzo un nuovo controllo con Fink che verrà a Roma per stabilire se anche l’ultimo gradino sarà stato superato. Sono ripresi anche gli allenamenti della Roma in vista del Verona. Recuperato Mirante. Oltre a Dzeko si sono allenati a parte anche Mkhitaryan, Pedro e Calafiori.