Zaniolo, rientro in gruppo con la Primavera

Si vede la luce in fondo al tunnel per Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso è tornato oggi ad allenarsi a 7 mesi dal grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lo ha fatto con la Primavera di Alberto De Rossi, come riportato da Angelo Mangiante su Twitter. Per Zaniolo è il primo passo verso il rientro a pieno regime in prima squadra, sperando di poter giocare qualche minuto nelle ultime gare della stagione.

