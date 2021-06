Zaniolo ricorda l’arrivo a Roma tre anni fa – FOTO

Tre anni fa Nicolò Zaniolo firmava con la Roma. Lo ricorda lo stesso calciatore giallorosso con una foto su Instagram, che ritrae il numero 22 con una sciarpa con scritto “Io ci sono” al termine delle consuete visite mediche al suo arrivo nella Capitale. Qualche giorno fa un collage di foto in cui baciava la maglia della Roma, ieri ha scritto “Ci siamo”, dimostrando che non vede l’ora di tornare in campo dopo l’infortunio rimediato lo scorso settembre con la Nazionale. Intanto è stato convocato da Mourinho una settimana in anticipo rispetto ai compagni per il ritiro a Trigoria.