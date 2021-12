La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per una nuova seduta di allenamento in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma sabato 18 dicembre alle ore 15:00. Buone notizie per Mourinho, che potrà contare anche su Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso oggi si è allenato regolarmente con il gruppo e sarà a disposizione del portoghese per la trasferta a Bergamo. Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy e C.Perez a parte.