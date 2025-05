Roma-Fiorentina Primavera non finisce al triplice fischio. A far discutere non è solo la partita, ma soprattutto quanto avvenuto negli spogliatoi dopo il match. Secondo quanto riportato dal giornalista Lorenzo Canicchio su X, la versione dell’AS Roma parla di un episodio quantomeno singolare: “Zaniolo, non autorizzato, è andato a fare pipì nello spogliatoio della Roma. Poi ha dato un colpo a un tesserato giallorosso”.

L’accaduto sarebbe avvenuto poco dopo la fine della semifinale Scudetto Primavera contro la Fiorentina. Il club giallorosso avrebbe in programma un comunicato ufficiale nelle prossime ore per chiarire l’accaduto. Ancora non è chiaro se si tratti di un equivoco o di un gesto intenzionale. Resta il fatto che il clima, attorno alla sfida tra le due giovanili, si è improvvisamente surriscaldato, con Zaniolo ancora una volta al centro di vicende extra campo.

Filippo Biafora inoltre aggiunge che i calciatori colpiti dal classe ’99 sono Litti e Almavica, entrambi classe 2006.