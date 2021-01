Zaniolo protagonista dalla De Filippi e diventa campione di generosità

Il Messaggero (G. Lengua) – Nicolò Zaniolo si è reso protagonista nella serata di un grande gesto di generosità, andato in scena in prima serata su Canale 5 durante la trasmissione di Maria De Filippi “C’è posta per te“. Il talento giallorosso è stato invitato a partecipare per incontrare un giovane di 18 anni, grande tifoso sia del club capitolino che di Zaniolo, che ha potuto così incontrare il suo idolo. Il 22 della Roma però non si è limitato a questo e ha anche donato al ragazzo il proprio compenso della tramissione, una maglia, gli scarpini che indossava durante il suo secondo infortunio, un computer e un corso per intraprendere una carriera lavorativa.