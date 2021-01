Zaniolo positivo al Covid-19. Niente corsa fino a febbraio

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Per Nicolò Zaniolo continua l’anno nero. Ieri è risultato positivo al Coronavirus così come tutti i suoi familiari. Questo non ha portato il gruppo Roma in quarantena perchè il giocatore si sta allenando per conto suo. Dal 13 gennaio 2020, giorno della prima rottura del crociato, il via alla valanga di sfortuna. Ieri sarebbe stato il giorno della corsa sul campo, invece si dovrà aspettare febbraio. “Non ho sintomi. Spero di tornare ad allenarsmi il prima possibile, nel frattempo farò il tifo da casa“, ha scritto Zaniolo.