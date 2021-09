Zaniolo non vuole fermarsi più: “Spero di segnare tanto”

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – “La paternità? E’ la più grande emozione della mia vita che voglio tenere per me e non esternare“, dice Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma ha parlato anche dell’infortunio: “Il gol al Trabzonspor è stato un nuovo inizio, sperando che in futuro ce ne siano tanti altri. La seconda volta è stata una mazzata. Sapevo che dovevo ricominciare tutto da capo, ma sono cresciuto come persona e come calciatore. Ho imparato la cultura del lavoro, la cura dell’alimentazione e tanto cosa che prima non vedevo“.