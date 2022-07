Zaniolo non si è allenato. Oggi test col Sunderland

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Da una parte Mourinho che in Portogallo comincia a fare sul serio per la stagione, dall’altra Pinto che ha raggiunto Milano per chiudere delle operazioni e rendere la rosa più forte. Mou ha convocato 29 giocatori per il ritiro e tra questi non c’è Kluivert, poi c’è il nodo Zaniolo con cui i rapporti sono sempre più tesi. Ieri il numero 22 non si è allenato per un problema alla coscia, dopo che sabato aveva saltato il test contro il Trastevere per un dolore alla schiena. Già dall’amichevole di oggi si capirà come Mourinho intende gestire la situazione che rischia di diventare pesante e bloccare il mercato della Roma.

La soluzione potrebbe non essere così rapida visto che non c’è un’offerta reale della Juventus. Sull’agenda di Pinto c’è sicuramente un incontro per Frattesi e sarà veramente da dentro o fuori. A dare una mano al gm ci può pensare Villar che andrà al Monza. Intanto continua il pressing per Dybala: entro pochi giorni dovrebbe arrivare una risposta alla proposta della Roma.