Zaniolo: “Non rifarei quell’esultanza, chiedo scusa”

Nel nuovo episodio di Storie di Serie A, il format prodotto dalla Lega Serie A con la collaborazione editoriale di DAZN, Nicolò Zaniolo si apre senza filtri, raccontando il suo percorso umano e professionale. L’attaccante dell’Udinese ripercorre momenti significativi della sua carriera, tra cui l’esperienza alla Roma e un episodio che ha suscitato molte polemiche: l’esultanza dopo il gol del 2-0 segnato con la maglia dell’Atalanta allo Stadio Olimpico.

“Roma? La mia compagna e mio figlio vivono lì, è una città che fa parte della mia vita. Ma quell’esultanza all’Olimpico non la rifarei. Chiedo scusa a chi si è sentito offeso. Nella vita si commettono errori, e non si può mai sapere cosa ci riserva il futuro”, ha dichiarato Zaniolo con sincerità.

Il calciatore ha poi sottolineato quanto il sostegno della famiglia sia stato fondamentale per ritrovare stabilità e serenità, riuscendo a separare la sfera privata da quella sportiva:

“Ho trovato un equilibrio fuori dal campo che mi permette di vivere con tranquillità. Vai in campo, giochi bene o male, ma se tuo figlio ti sorride, tutto passa. Riesco a staccare e dedicarmi completamente alla mia famiglia”.

Zaniolo ha anche raccontato il difficile periodo vissuto a causa degli infortuni subiti durante la sua militanza nella Roma:

“Mi sono lesionato il ginocchio contro la Juventus all’Olimpico, poi anche quello sinistro. Dopo un anno di stop, sono tornato cambiato, più consapevole. Gli infortuni sono momenti bui, ma affrontarli con positività è l’unico modo per superarli”.