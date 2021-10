Zaniolo-Nazionale, le occasioni non sono infinite

Il Messaggero (A. Catapano) – La Roma non può che essere felice per la scelta di Zaniolo di non rispondere alla chiamata della Nazionale italiana a causa dei fastidi muscolari che lo hanno costretto a uscire dal campo nelle ultime due partite di Serie A. Un dispiacere per il giocatore, che sembra ormai sulla strada giusta per tornare quello che due anni fa incantava il massimo campionato italiano. Mourinho farà di tutto per rimetterlo in sesto, anche perché Zaniolo vuole la convocazione per i Mondiali del 2022 in Qatar. La speranza è che Mancini non si leghi al dito questo rifiuto e sia pronto ad accogliere un giocatore che deve tornare a brillare.