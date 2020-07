Zaniolo: mossa Juve

Tuttosport (F.Cornacchia) – La Juventus insiste per Zaniolo. I contatti tra il dg juventis Paratici e l’ad della Roma Fienga vanno avanti. I rapporti tra i due club sono ottimi e alla Continassa stanno preparando il terreno per quella che potrebbe diventare la grande occasione del mercato. La Juventus è consapevole che i giallorossi potrebbero trovarsi costretti a cedere il numero 22 e non vogliono farsi trovare impreparati. Comunque in questo momento i bianconeri non possono affondare il colpo. La Roma vuole incassare almeno 50-60 milioni e a quelle cifre la Juventus può arrivare soltanto con qualche scambio. La possibilità più concreta, tolto Bernardeschi che ha costi troppo alti per la Roma, è quella di inserire il difensore Romero come parziale contropartita tecnica. La priorità a Trigoria è quella di incassare solo cash ed è per questo che Paratici sta lavorando anche sulle uscite, come quella di Ramsey ad esempio. Viene segnalata vigile anche l’Inter.