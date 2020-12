Zaniolo, l’ex Sara è incinta: “Sarò serio, non scappo”

Il Messaggero (G.Lengua) – Nicolò Zaniolo dovrà aspettare aprile per far parlare di sé come giocatore, intanto, ad essere sotto i riflettori è la sua vita privata. L’ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta di Nicolò, ma tra i due è finita già da qualche mese. Lei è stata la sua compagna per due anni: “Non vorrei che si sporcasse una relazione che reputo importantissima e una parentesi incancellabile della mia vita” ha raccontato il calciatore. “Non andavamo più d’accordo come all’inizio e per questo abbiamo cominciato a pensare di lasciarci. Come in tutte le storie d’amore che vanno bene si pensano alle cose più belle che possono succedere, ai sogni, come un matrimonio o un figlio“.

La notizia però è arrivata quando la storia era agli sgoccioli. “Quando Sara mi ha comunicato che era incinta le ho spiegato che il presupposto per avere un figlio è che i genitori siano innamorati, ma che comunque se avesse deciso di tenerlo io mi sarei assunto le mie responsabilità“. Intanto si sta costruendo un nuovo rapporto d’amore con la modella romena di 32 anni Madalina Ghenea: “Non c’è correlazione tra la fine del rapporto con Sara e la mia nuova frequentazione”.