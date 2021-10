Zaniolo ko: distorsione al ginocchio sinistro

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Distorsione al ginocchio sinistro. Il che, di per sé, già mette un bel po’ di ansia, non fosse altro perché quel ginocchio lì – il sinistro – è quello vittima del secondo infortunio, quello operato in Austria per la rottura del legamento crociato anteriore destro dopo l’infortunio subito il 7 settembre di un anno fa, con la Nazionale, quando in Olanda Nicolò Zaniolo si accasciò e pianse.

Ieri l’esterno offensivo della Roma si è accasciato un’altra volta, poco dopo la metà del primo tempo, anche se per fortuna stavolta non sembra esserci la gravità di un anno fa. L’ansia però resta, come è giusto che sia, considerando l’importanza del giocatore e la delicatezza della situazione in questione.

In una prima circostanza il problema di Zaniolo sembrava essere di natura muscolare, anche perché l’attaccante giallorosso in campo si toccava il flessore della coscia sinistra. Le smorfie di dolore erano arrivate dopo un paio di appoggi in ricaduta, con tutto il peso del corpo scaricato sul terreno e – quindi – ammortizzato proprio con le ginocchia.

Zaniolo per un po’ ha anche provato ad andare avanti, poi al 26’ si è dovuto arrendere, lasciando il campo ad El Shaarawy. Una volta rientrato negli spogliatoi, però, si è capito che il problema era diverso e – cioè – un trauma in ipertensione del ginocchio e non una questione muscolare. Dallo staff medico della Roma non trapela preoccupazione, anche se ovviamente il giocatore svolgerà subito tutti gli esami del caso, molto probabilmente già oggi a Villa Stuart, la clinica di riferimento della Roma per tutte le questioni mediche e sanitarie.

È chiaro, però, che nella migliore delle ipotesi Zaniolo sarà costretto a saltare la trasferta di Conference League con il Bodo/Glimt di giovedì prossimo, ma probabilmente anche la sfida di domenica pomeriggio al Napoli capolista.