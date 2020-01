Zaniolo, inizia l’altra partita

Prima il messaggio della mamma: “Intervento riuscito… Nicolò sta bene. Pronto per ricominciare, grazie a tutti“. Poi le parole di Nicolò tramite l’account Twitter della Roma: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma“. Il club di Pallotta con una nota ha poi confermato l’esito positivo dell’operazione. Oggi comincerà la rieducazione e domani lascerà la clinica. Tempi di recupero: minimo 4-5 mesi. Abile, dunque, a fine maggio, non prima. Ecco perché Zaniolo non vuole rinunciare a priori all’avventura con la Nazionale ad Euro 2020. Senza che però diventi un’ossessione. “Lui ci tiene. Se i tempi lo consentiranno bene, altrimenti se ne farà una ragione“, chiarisce papà Igor. Lo scrive Il Messaggero.