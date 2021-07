Zaniolo in gruppo, Pedro e Kluivert tra gli “epurati”

Il Tempo (E. Zotti) – Scalpitava all’idea di dirigere il primo allenamento, tanto da non riuscire a nasconderlo neanche durante una presentazione in stile holliwoodiano. Alle 16 di ieri José Mourinho è potuto finalmente scendere sul campo di Trigoria per la prima seduta di gruppo della sua era: agli ordini del tecnico c’erano solamente i giocatori che il portoghese reputa parte integrante del progetto.

La società ah reso nota la lista dei 27 convocati per il raduno, da cui sono esclusi nomi illustri come Pedro e Kluivert, oltre a Fazio, Santon, Pastore, Nzonzi, Olsen, Bianda e Coric.

Tra i giocatori convocati dallo Special one soltanto Veretout e Pellegrini non hanno preso parte all’allenamento. Entrambi stanno completando un percorso di recupero dai rispettivi infortuni e si aggregheranno nei prossimi giorni. Il resto della squadra è scesa in campo regolarmente: la notizia più bella arriva senza dubbio da Zaniolo, che ha ricominciato ad allenarsi insieme ai compagni con un vistoso cerotto sul ginocchio operato lo scorso settembre. Del gruppo fanno parte anche Boer, Cardinali, Feratovic, Providence, Tripi, Ciervo e Zalewski. Assenti ovviamente Cristante e Florenzi. Sia oggi che domani sono in programma doppie sedute.