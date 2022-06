Zaniolo, il lungo addio. Ma ora chi lo prende?

Corriere dello Sport (R. Maida) – Così lontani, così vicini. La Roma e Zaniolo hanno deciso di lasciarsi, ma non sanno come fare. I due incontri di Milano con il procuratore, Claudio Vigorelli, sono serviti essenzialmente a capire se esistessero dei pretendenti. Ma per il momento nessuno è disposto a investire su Zaniolo, non alle cifre che desidererebbe la Roma almeno. E allora che si fa?

Il rinnovo del contratto non è un’opzione, oggi. Può diventarlo più avanti, a campionato iniziato, se niente sarà cambiato. Ma in linea di massima i Friedkin non vogliono alzare il monte stipendi per il giocatore che ha deciso la finale di Tirana. In sostanza la Roma ha ripetuto a Zaniolo ciò che aveva anticipato un mese fa: trova una squadra che ci porti i soldi e ti vendiamo.