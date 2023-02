Zaniolo ha firmato il contratto con il Galatasaray. Completata tutta la documentazione

Manca davvero poco per l’ufficialità, poi Zaniolo sarà definitamente un giocatore del Galatasaray. Stando a quanto riportato da Gianluca di Marzio, Nicolò ha firmato il contratto che lo lega con il club turco fino al 2027. Sono state infatti completate tutti gli aspetti burocratici legati ai documenti. In giornata è previsto l’annuncio ufficiale.

Per quanto riguarda i dettagli: l’accordo è definitivo con 4 anni di contratto a 3,5 milioni netti. Alla Roma andranno 15 milioni + 7 di cui il 15% destinato all’Inter per l’accordo precedente. Presente la clausola rescissoria da 35 milioni. Lo riporta Angelo Mangiante.

#Zaniolo @GalatasaraySK ✍️ signing the contract. @OfficialASRoma have already completed their paperwork. @SkySport #transfers

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 8, 2023