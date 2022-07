Zaniolo ha fatto centro

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Zaniolo ancora protagonista. Nella partitella in famiglia ha siglato una tripletta che ha messo al sicuro la vittoria dei suoi. L’attaccante si è mosso bene, molto attivo e in buone condizioni fisiche. Zaniolo torna al centro della Roma. “Grande Nicolò, grande Nicolò“, ha urlato Mourinho quando il 22 ha inventato un cambio di gioco al volo che ha spiazzato la difesa avversaria. Poi c’è stato il post allenamento. Quando tutti sono rientrati, Pellegrini e lo stesso Zaniolo sono rimasti a chiacchierare per mezzora. Si è parlato di Roma. I due sono molto amici, sono molto in confidenza. Il capitano ha rimesso Nicolò al centro della Roma dopo le tante voci di mercato che lo davano alla Juventus. Siamo certi che anche Mourinho era a conoscenza del colloquio.

Lorenzo gli ha ricordato che è un giocatore importante per la squadra, che l’allenatore punta su di lui. Gli ha detto di restare sereno e di non dare retta alle voci di mercato, di concentrarsi sulla nuova stagione. Zaniolo non ha mai chiesto alla Roma di essere ceduto, mentre il club per esigenze di bilancio ha provato a metterlo sul mercato. Nicolò non vuole passare per quello che vuole andare via, è legato alla città, ha un rapporto splendido con i tifosi, si trova bene con i compagni. Se Zaniolo resta è contento ed è contento anche Mourinho.