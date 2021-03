Zaniolo, giovedì la visita: poi va in Primavera

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Arriva la sosta in soccorso della Roma, che nel mese di aprile avrà da gestire il prestigioso e faticoso impegno europeo. Come ha anticipato Fonseca nella conferenza stampa che ha preceduto la partita contro il Napoli, già a Reggio Emilia nel sabato prepasquale potrebbero tornare disponibili alcuni giocatori fondamentali: il più vicino al recupero è Veretout.

Smalling, tormentato dagli infortuni in questa seconda stagione italiana, potrebbe rientrare a breve. Quanto a Mkhitaryan, l’ultimo in ordine cronologico ad essersi fermato, potrebbe essere necessario aspettare ancora. L’obiettivo è l’8 aprile, la notte dell’andata dei quarti di Europa League contro l’Ajax. Occhio a Zaniolo: giovedì vola a Innsbruck per l’ultimo controllo dal professor Fink. Se tutto va bene, esordirà il 10 aprile con la Primavera.