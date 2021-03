La Roma conquista il passaggio del turno contro lo Shakhtar Donetsk e si qualifica per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi vincono in Ucraina 2-1 dopo il 3-0 dell’andata e festeggiano in attesa dei sorteggi per il prossimo turno. Si unisce alla festa anche Nicolò Zaniolo, che ha seguito il successo dei compagni di squadra da casa. Il numero 22 della Roma ha pubblicato una storia sul proprio account Instagram, queste le sue parole:

“Forza Roma… Complimenti a tutti! Daje”.