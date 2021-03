Zaniolo fa i conti, gioca il 10 aprile

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Nicolò Zaniolo corre verso la Roma, ormai è davvero vicino al rientro. Si allena a Trigoria con un personal trainer, senza più avvertire dolore al ginocchio operato. A parte i cambi di direzione, l’ultimo step verso il completo recupero agonistico, può fare tutto a discreta intensità. Il 25 marzo partirà per la visita decisiva con il professor Fink. Se non ci saranno intoppi, il chirurgo dovrebbe autorizzarlo a ricominciare un lavoro collettivo, senza forzare.

Leggi anche: Roma: Arsenal o United, è un sorteggio da brividi

Dovrebbe allenarsi qualche giorno con la Primavera per poi essere aggregato alla prima squadra. La sua prima partita dovrebbe essere Roma-Fiorentina, appunto del campionato Primavera, in programma il 10 aprile. A seguire, è attesa la prima convocazione di Fonseca, che potrebbe portarlo in panchina il 21 per lo scontro diretto con l’Atalanta. Il suo vero sogno è poter giocare almeno un minuto in Europa League: se i compagni di squadra riusciranno a qualificarsi per le semifinali, Zaniolo (inserito nella lista giovani) ci sarà.

Leggi anche: Mayoral: “Gara dura, felicità doppia”

Per l’Europeo però è troppo tardi, un obiettivo impossibile. E’ stato lo stesso calciatore a rendersi conto che, con il Mondiale in programma nel 2022, non gli mancheranno occasioni per giocare un grande torneo in azzurro. Ne parlerà anche a Daniele De Rossi, ieri ufficialmente entrato nel Club Italia e atteso a Trigoria per monitorare i tanti romanisti che piacciono al c.t. Mancini.