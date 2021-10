Zaniolo e Miki all’esame di qualità. I Friedkin pronti a pagare la multa per l’inno prima del fischio d’inizio

Il Messaggero – Qualità cercasi: e se centralmente sarà Lorenzo Pellegrini a garantirla, la Roma ora cerca lo sprint anche sulle fasce. Il salto di qualità può arrivare dai settori laterali del campo con Nicolò Zaniolo e Henrikh Mkhitaryan, che insieme a Tammy Abraham possono far sognare i tifosi. Questi i 4 nomi su cui la Roma ha scommesso dall’inizio dell’anno. E oggi contro l’Empoli, loro ed il resto della squadra, saranno sostenuti dai 30 mila dell’Olimpico. Che intoneranno l’inno ‘Roma Roma Roma’ appena prima del fischio d’inizio, con i Friedkin pronti a pagare l’eventuale multa che arriverebbe. Ha spiegato l’importanza dell’equilibrio, Josè Mourinho, ieri in conferenza stampa. Ma va da sé che un ruolo fondamentale lo giocherà l’attacco. Ecco perché sarà importante il salto di qualità di Zaniolo e Mkhitaryan. Il classe ’99 ha mostrato segnali di ripresa, mentre l’armeno sembra ancora doversi scrollare di dosso un po’di torpore. Rispetto all’anno scorso con Fonseca, l’ex United in questa stagione è chiamato ad un lavoro diverso, che lo rende meno lucido sotto porta. E se Jordan Veretout sembra certo di una maglia da titolare, la diffida di Cristante accresce le quotazioni di una maglia da titolare per Darboe. Su cui spunta un retroscena: dopo il match con l’Udinese, lo Special One lo aveva preso da parte e gli aveva detto di farsi trovare pronto. La maglia da titolare non era arrivata nel derby, ma con lo Zorya. E ora potrebbe nuovamente essere il suo momento.