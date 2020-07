Zaniolo e la Roma avanti insieme

Il Tempo (A.Austini) – La Roma e Zaniolo ragionano allo stesso modo, convinti che sia quantomeno prematuro considerare una separazione per diversi motivi. Il primo è che girano davvero pochi soldi, in una sessione di mercato che si annuncia come la più povera degli ultimi anni. Questo discorso vale per la Juventus che in questo momento potrebbe prenderlo soltanto con uno scambio, ma non esistono giocatori che rientrano nei parametri della Roma. Il secondo fattore è di natura tecnica. Salvo che non spunti un’offerta monstre che scombini le carte, i romanisti si potranno godere Zaniolo anche la prossima stagione. Scenario ribadito anche in un recente incontro tra l’ad Fienga e il ragazzo. Lo strappo con Fonseca è rientrato, i due si sono chiariti visto che al giocatore non è piaciuto il rimprovero pubblico. Nessun problema anche per Dzeko che ha preso a ridere sui social la polemica sulla mancata esultanza. Per la partita è difficile che Zaniolo parte titolare, mentre non lo è così tanto per Smalling. La trattativa per il riscatto è quasi chiusa e così la Roma potrà avere il difensore anche in Europa League dove Fonseca dovrà tagliare qualcuno per fare spazio a Peres, lo stesso Zaniolo ed uno tra Zappacosta ed Ibanez che è favorito.