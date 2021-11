Zaniolo e Abraham: per la Roma e il Qatar

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mourinho ha scoperto la coppia mondiale. Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo hanno aiutato la Roma a risollevarsi dopo un periodo di flessione. Insieme compongono un tandem d’attacco fatto di forza, potenza fisica, con l’aggiunta di un pizzico di follia.

Il tecnico portoghese si è inventato questo attacco per motivi di emergenza, ma visto che funziona non cambia, saranno confermati insieme a Bologna. Insieme hanno un obiettivo: vincere con la Roma e andare al Mondiale.

Abraham ha riconquistato la Nazionale dopo undici mesi di assenza, il c.t. Southgate lo ha chiamato per le ultime partite di qualificazione di ottobre e novembre, nella Roma gioca titolare con continuità, ha più spazio per guadagnarsi un posto in vista del Mondiale in Qatar rispetto a quando era al Chelsea.

Zaniolo vuole dare una mano a Mancini per conquistare la qualificazione, Dopo aver saltato qualche partita per infortunio può essere l’arma in più per gli spareggi di marzo, in maglia azzurra deve ancora dimostrare il suo valore, ma il commissario tecnico lo aspetta e le sue ultime prestazioni sono state incoraggianti.