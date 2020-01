Nicolò Zaniolo, attraverso i canali ufficiali del club, ha rilasciato una breve dichiarazione dopo l’intervento al ginocchio del professor Mariani. Le sue parole:

“Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma”

